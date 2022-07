திமுக மீது மக்கள் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறார்கள்.. அதிமுகவிற்கு வாக்குகளை அள்ளி தெளிப்பார்கள்- தங்கமணி

Trichirappalli

திருச்சி: 2024ம் ஆண்டு நடைபெறும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெற்றிபெறும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் மின்விலை உயர்வை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று திருச்சி சிந்தாமணி அண்ணாசிலை பகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட அதிமுக தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு மின்சார கட்டண உயர்வை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர்.

Former minister Thangamani has said that the AIADMK will win all the constituencies in the 2024 parliamentary elections.