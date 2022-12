முதல்வர் பற்றி தகாத வார்த்தைகள்.. ஜாமீன் பெற்ற பாஜக தலைவர் இன்னொரு வழக்கில் அதிரடியாக கைது!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை அவதூறாகப் பேசிய வழக்கில் கைதாகி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பாஜக மாவட்டத் தலைவர் ராஜசேகரனுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று மேலும் ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.

திருச்சி புத்தூரில் மனமகிழ் மன்றம் என்ற பெயரில் நடன கேளிக்கை விடுதிக்கு அரசு அனுமதி வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனைக் கண்டித்து, திருச்சி மாநகர் மாவட்ட பாஜக சார்பில் கடந்த டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி புத்தூர் நான்கு சாலை பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

பாஜக மாவட்ட தலைவர் ராஜசேகரன் தலைமையில் நடந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது முதல்வர் ஸ்டாலினை தகாத வார்த்தைகளால் குறிப்பிட்டு விமர்சித்துள்ளனர்.

டெல்லியில் முதல்வர் ஸ்டாலின்..இந்தியில பெயர் இருக்கே! கவனிச்சீங்களா? கொளுத்தி போடும் திருச்சி சூர்யா

BJP Trichy district president Rajasekaran, who was arrested in the case of defaming TN Chief Minister M.K.Stalin and sent to the Central Jail, was arrested yesterday in another case. Due to this, he cannot come out of jail.