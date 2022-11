என்னால முடியல! எனக்கு ப்ராப்ளமா வருது.. போலீசுக்கு ஓடிய பாஜக பிரபலம்! அடடே இவரா? என்னாச்சு?

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : ஆளும் கட்சியான திமுகவை நான் தொடர்ந்து விமர்சிப்பதால் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக என் மீது திட்டமிட்டு வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளனர் என பாஜக ஓபிசி பிரிவு மாநில செயலாளர் சூர்யசிவா திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் கூறியுள்ளார்.

திமுக மாநிலங்களவை எம்பி திருச்சி சிவா உடன் கருத்து மோதல் காரணமாக நீண்ட நாட்கள் அவருடன் பேசாமல் இருக்கும் அவரது மகன் சூர்யா சிவா கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாஜகவில் இணைந்தார்.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை சந்தித்து அவர் பாஜகவில் இணைந்த நிலையில் அவருக்கு பாஜக ஓபிசி பிரிவு மாநில செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பல்வேறு ஊடகங்களிலும் யூட்யூப் சேனல்களிலும் திமுகவுக்கு எதிராக பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகிறார்.

English summary

State secretary of BJP OBC unit Suryasiva said in Trichy Police Commissioner's Office that they are planning to file a case against me due to political vandalism as I continue to criticize the ruling party DMK.