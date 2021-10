நேருக்கு நேராக மோதிப்பாருங்க...குடும்பத்தை தொந்தரவு செய்யாதீங்க: கண்ணீர் விட்டு அழுத விஜய பிரபாகரன்

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி : அரசியலில் நேருக்கு நேரா மோதிப்பாருங்க. ஆனா குடும்பத்த தொந்தரவு பண்ணாதீங்க என்று திருமண விழாவில் விஜயபிரபாகரன் கண் கலங்க பேசியது தொண்டர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று கூறி கட்சி நிர்வாகிகள் ஆறுதல் கூறினர்.

தே.மு.தி.க பொதுச்செயலாளரும் நடிகருமான விஜயகாந்த் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே உடல்நலக் குறைவால் அவதிப்பட்டுவருகிறார். அதனால், அவரால் கட்சிப் பணியில் முழுவதுமாக ஈடுபடமுடியவில்லை. அதனால், விஜயகாந்தின் மனைவி பிரமேலதா விஜயகாந்த், அவரது மகன் விஜயபிரபாகரன் ஆகியோர் கட்சிப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுவருகின்றனர்.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் விஜய பிரபாகரனும் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். கட்சியில் பிரேமலதா உள்பட அனைவரும் தோல்வியடைந்தனர். பலரும் தேமுதிகவில் இருந்து வேறு கட்சிக்கு தாவி வருகின்றனர். இதனைக் கண்டித்து விஜயகாந்த் சமீபத்தில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார்.

English summary

Competition in politics means direct confrontation. Vijaya prabhakaran, the son of DMDK leader Vijayakanth, has spoken with tears in his eyes saying that the family should not be disturbed personally.