கட்சி பிரச்சனையால் பாய்கிறார்.. நாகரிகமற்ற வார்த்தைகளால் வெற்று அறிக்கை- ஈபிஎஸ் மீது அமைச்சர் சாடல்!

திருச்சி : எடப்பாடி பழனிசாமி வேளாண் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து, நாகரிகமற்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பொய்யான வெற்று அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருவதாக உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சியில் இன்று வேளாண் உட்கட்டமைப்பு நிதி கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இதில் தமிழக உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கலந்துகொண்டார்.

இந்தக் கருத்தரங்கில் பேசிய அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், முதல் நாளில் முதலமைச்சர் ஆக்கியவரை, மறுநாளில் தூக்கி எறியக்கூடிய மனப்பக்குவம் உள்ளவர் தமிழகத்தில் முதல்வராக இருந்திருக்கிறார் என எடப்பாடி பழனிசாமியை சாடிப் பேசியுள்ளார்.

English summary

Edappadi Palaniswami issuing false and empty statements using uncivilized words about agriculture department and in the last 10 years of ADMK rule, no new varieties of seeds have been found to benefit the farmers. : Minister MRK Panneerselvam has criticized.