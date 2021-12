டுபாக்கூர் பூசாரி கொடுத்த மருந்தால் வயிற்றில் கட்டி.. 12 மாதம் குழந்தை என நினைத்த பெண்..!

Trichirappalli

திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே குழந்தை பாக்கியத்திற்கு மருந்து தருவதாக கூறி தந்த மருந்தை சாப்பிட்டதால் வயிற்றில் கட்டி ஏற்பட்டதாக பெண் ஒருவர் அளித்த புகாரையடுத்து போர்ஜரி பூசாரி குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.

திருச்சி: குழந்தை பாக்கியத்திற்கு மருந்து: ஏமாற்றிய பூசாரி மீது பெண் பரபரப்பு புகார்!

திருச்சியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் திருமணமாகி நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. ஆனாலும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அடுத்தடுத்து இரு குழந்தைகளும் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அந்த பெண் மற்றும் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மிகவும் மன வேதனையில் இருந்துள்ளனர்.

இருந்தும் குழந்தை பேருக்காக தொடர்ந்து பல மருத்துவமனைகளுக்குச் சென்ரும் அப்பெண் மீண்டும் கருத்தருக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து தமிழகத்தில் பல்வேரு கோவில்களுக்கும் அந்த பெண் சென்று தங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க வேண்டுமென வேண்டுதல்கள் வைத்துள்ளார்.

English summary

Police are investigating a forgery priest following a complaint lodged by a woman near Manapparai in Trincomalee district that she was cheating on a child by giving her medicine.