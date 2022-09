குரூப் செக்ஸ்.. ஹோட்டல் ரூமை திறந்தால் அதிர்ச்சி.. போதையில் மாணவ, மாணவியர்கள்.. திருச்சியில் கொடுமை!

Trichirappalli

oi-Halley Karthik

திருச்சி: திருச்சியில் உள்ள பிரபல பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று வரும் மாணவ மாணவியர்கள் போதைக்கு அடிமையாகி குரூப் செக்ஸில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலும் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் பலர் தொடர்ந்து போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

எனவே போதை பொருள் விநியோகங்களை கடுமையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்களும் சக மாணவர்களும் குரலெழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Reports have surfaced that students studying in a famous university in Trichy are addicted to drugs and engaging in group sex. There are reports that many foreign students studying in universities are constantly addicted to drugs and are involved in such activities. Therefore, the public and fellow students are raising their voices to strictly control the supply of drugs.