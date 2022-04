பிப்ரவரி 31 என்று தெரியாமல் கூறி விட்டேன்! எடப்பாடி,செல்லூர் ராஜுவை விடவா? அமைச்சர் கே.என்.நேரு கலகல

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : மார்ச் 31 என்பதற்கு பதிலாக பிப்ரவரி 31 என்று தெரியாமல் கூறி விட்டேன் அதை இவ்வளவு பெரிது படுத்துகிறார்கள் என கூறியுள்ள அமைச்சர் கே.என்.நேரு, எடப்பாடி பழனிசாமி கம்ப ராமாயணத்தை எழுதியது சேக்கிழார் எனவும், வைகையை தெர்மாகோலில் மூடிய செல்லூர் ராஜு போன்றவர்கள் ஹார்டுவேர் பல்கலைக்கழகத்திலா பட்டம் பெற்றிருப்பார்கள் என கூறியுள்ளார்.

திருச்சி மதுரை நெடுஞ்சாலையில் பஞ்சப்பூரில் 350 கோடி மதிப்பீட்டில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ள இடத்தை தமிழக நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என் நேரு பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் .

இந்நிகழ்ச்சியில் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் இனிகோ இருதயராஜ், திருச்சி மாநகராட்சி மேயர் அன்பழகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

சொத்து வரி உயர்வு: போராட்டம் நடத்தும் அதிமுக - அமைச்சர் நேரு மீண்டும் விளக்கம்

English summary

Minister KN Nehru has said that I have unknowingly said February 31 instead of March 31. They are exaggerating it so much.