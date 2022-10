"மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் பற்றி சுவிஸ் மாநாட்டில் பேச அழைப்பு" மா.சுப்பிரமணியன் பெருமிதம்!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: தமிழக அரசின் மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் குறித்து ஸ்விட்சர்லாந்து மாநாட்டில் பேச அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரி வளாகத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் பருவ கால நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், காய்ச்சல் முகாம்கள் மற்றும் பொது சுகாதார பணிகள் குறித்த மாநில அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், தமிழக நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் கே.என் நேரு, சுகாதார துறை செயலாளர் செந்தில் குமார் மற்றும் சுகாதார துறை இயக்குநர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

டெங்கு விழிப்புணர்வு..மழைக்காலம் காய்ச்சல் முகாம் தொடரும்..அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உறுதி!

English summary

Minister M. Subramanian has expressed his pride that he has been invited to speak at the Switzerland conference about the Tamil Nadu Government's Makkalai Thedi Maruthuvam Scheme.