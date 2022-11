ராமஜெயம் கொலை..திருச்சியில் ஒன்று கூடிய 5 ரவுடிகள்..உண்மை கண்டறியும் சோதனை எப்போது?

Trichirappalli

திருச்சி: ராமஜெயம் கொலை வழக்கு விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் 12 பேருக்கும் முழு உடல் தகுதி மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மை கண்டறியும் சோதனை எப்போது நடத்தி முடிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தி.மு.க. முதன்மை செயலாளரும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சருமான கே.என்.நேருவின் தம்பியும் தொழிலதிபருமான கே.என்.ராமஜெயம் கடந்த 2012-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 29ஆம் தேதி அதிகாலை நடைபயிற்சிக்கு சென்றார்.

அப்போது அவர் மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டார். காவல்துறையினர் அவரை தேடி வந்த நிலையில் கல்லணை ரோடு திருவளர்ச்சோலை பகுதியில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. முள் கம்பிகளால் கை கால்கள் கட்டப்பட்டு வாயில் அழுக்குத்துணி திணிக்கப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார் ராமஜெயம்.

விறுவிறுப்படையும் ராமஜெயம் கொலை வழக்கு..5 ரவுடிகளுக்கு உடல் தகுதி பரிசோதனை.. உண்மை வெளிவருமா?

English summary

The Ramajayam murder case has reached a critical stage. All the 12 rowdies who will undergo the Lie Detector Test have been fully medically examined. Expectations have been raised as to when the fact-finding trial will be completed.