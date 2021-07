ரவுடிகள் லிஸ்ட் என் கையில்..அமைச்சர்கள் என்னை தேடி வருவாங்க..அடிச்சு விட்ட சாமியார்.. தூக்கிய போலீஸ்

Trichirappalli

oi-Rayar A

திருச்சி: ''போலீஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரிந்தவர்கள்தான். ரவுடிகளின் என்கவுண்ட்டர் பட்டியல் என்னிடம் இருக்கிறது'' என்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ஆடியோவில் பேசிய திருச்சியை சேர்ந்த சாமியாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருச்சி மாவட்டம் அல்லித்துறை வன்னியம்மன் கோவில் அருகில் வசித்து வருபவர் பாலசுப்பிரமணியன் என்கிற தேஜஸ் சுவாமிகள்(31). இவரை பக்தர்கள் பாலாசாமிகள் என்றும் தேஜஸ் சுவாமிகள் என்றும் அழைத்து வருகின்றனர்.

இவர் கரூர் மாவட்டம் ஒத்தக்கடையில் ஒரு கோவிலை கட்டி வழிபாடு நடத்துவதுடன் அங்கு வரும் பக்தர்களுக்கு குறிசொல்லி வருகிறார்.

English summary

"The police are all I know. I have a list of encounters with rowdies. ”Police arrested a Trichy preacher who spoke in a controversial audio