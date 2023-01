இதுலருந்தே தெரியுதே.. “தோல்வி பயம்”.. இடைத்தேர்தல்: பாஜக குற்றச்சாட்டு பற்றி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

அவர்கள் பேசுவதில் இருந்தே அவர்களது தோல்வி பயம் தெரிகிறது என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கூறியுள்ளார்.

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் திமுக பணம் கொடுத்து வெற்றி பெறுவார்கள் என எதிர்க்கட்சிகள் பேசுவதிலிருந்தே அவர்களுக்கு தோல்வி பயம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்பது தெரிகிறது என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் வரும் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, அமமுக, நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சியினர் தேர்தல் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி பணப் பட்டுவாடாவில் ஈடுபடுவதாக அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி.

English summary

Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has said that since the opposition parties are saying that dmk will win the Erode by-election by giving money, then that is sure they are afraid of defeat.