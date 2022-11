"எல்லாப் பய சட்டையையும் கழட்டலைன்னா நான் வக்கீல் இல்ல".. பெண் புகார் பற்றி திருச்சி சூர்யா ஆவேசம்!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : பெண் ஒருவர், தங்கள் சொத்தை அபகரித்துக்கொண்டு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக பாஜக ஓபிசி அணி மாநில செயலாளர் திருச்சி சூர்யா மீது புகார் கொடுத்துள்ள நிலையில், திருச்சி சூர்யா இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

திருச்சியை சேர்ந்த ஆர்த்தி என்ற பெண் தனக்குச் சொந்தமான பள்ளி கட்டிடத்தை ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கில், கொலை மிரட்டல் விடுத்த பாஜக பிரமுகர் சூர்யா மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையரிடம் மனு அளித்தார்.

இந்நிலையில், இந்த புகார் தொடர்பாக இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளார் சூர்யா சிவா. தன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டால், நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடர்ந்து, அத்தனை பேரின் யூனிஃபார்மையும் கழற்றுவேன் என ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார்.

"நான் ரவுடி.. இல்லாம ஆக்கிருவேன்" மிரட்டல் விடுத்த பாஜக திருச்சி சூர்யா? கமிஷனரிடம் பெண் பரபர புகார்

English summary

A woman has complained against BJP OBC wing state secretary Trichy Surya, that she has been threatening to steal their property. Trichy Suriya met press people today. He has spoken furiously that if a case is registered against him, he will sue on contempt of court.