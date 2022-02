மக்கள் திட்டமில்லை..மக்கள் பணத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு போகத்தான் அதிமுக திட்டமிட்டது- கனிமொழி ஆவேசம்

Tuticorin

தூத்துக்குடி : மக்களுக்கான திட்டங்களை அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் போடவில்லை எனவும், மக்கள் பணத்தினை அதிமுவினர் அவர்கள் வீட்டிற்கு கொண்டு போகதான் திட்டம் போட்டார்கள் என திமுக மகளிரணி செயலாளரும் தூத்துக்குடி எம்பியுமான கனிமொழி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே விளாத்திகுளத்தில் தொகுதிக்கு உட்பட்ட விளாத்திகுளம், புதூர் எட்டயபுரம்,பேரூராட்சிகளில் போட்டியிடும் திமுக கூட்டணி சார்பில் வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் நடைபெற்றது.

திமுக மகளிரணி செயலாளரும் தூத்துக்குடி எம்பியுமான கனிமொழி தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறை அமைச்சர் கீதாஜீவன்,விளாத்திகுளம் எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்தனர்.

Kanimozhi, the DMK women's secretary and Thoothukudi MP, has accused the AIADMK of not putting up plans for the people during its rule and that the AIADMK was planning to take people's money home.