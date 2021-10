'சில குடும்பங்களில் திட்டமிட்டு வாரிசுகளை அரசியலில் புகுத்துகின்றனர்'.. வைகோ பரபரப்பு பேச்சு!

Tuticorin

oi-Rayar A

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் ம.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் வைகோ நிருபர்களிடம் பேட்டியளித்தார். அப்போது ''உங்களது மகன் துரை வையாபுரி அரசியலுக்கு வருவாரா?'' என்று நிருபர்கள் கேள்வி கேட்டனர். இதற்கு பதில் அளித்து பேசிய வைகோ கூறியதாவது:-

இரண்டு ஆண்டு காலமாக எனக்கே தெரியாமல் கட்சிக்காரர் வீடுகளுக்கு சுப நிகழ்ச்சி, துக்க நிகழ்ச்சி என போய் வந்தார். கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கு உடல்நலக்குறைவு என தகவல் கேட்டாலும் சென்று வந்தார். சிகிச்சைக்கு உதவி செய்து வந்துள்ளார். இது எனக்கு தெரியாது அதன்பின்னர் எனக்கு தெரியாமலே திருமண வீடுகளில் அவரது படத்தை சுவரொட்டிகளில் போட்டுள்ளனர்.

English summary

In some families, heirs are deliberately involved in politics, ”said MDMK general secretary Vaiko. He said I did not encourage my son to come into politics