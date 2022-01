16 வயது பள்ளி சிறுமி வாயில் விஷம் ஊற்றிய காதலன்.. 2K கிட்ஸ் காதல் விபரீதங்கள்

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே பெற்றோர் திருமணம் செய்து தர மறுத்ததால் 16 வயது சிறுமிக்கு விஷம் கொடுத்து, தானும் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற ஜேசிபி ஆப்பரேட்டர் மீது போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே 18 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுமிகளை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபடும் சம்பவங்களும், கடத்திச் செல்லும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் மட்டும் கடந்த மாதத்தில் சராசரியாக ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் 20க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக பள்ளி சிறுமிகள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் அவல நிலை அதிகரித்து வருகிறது. இதுகுறித்து உரிய கணக்கெடுத்து அறிக்கை சமர்பிக்க பள்ளிக்கல்வி துறைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Police have registered a case under the Pokcho Act against a JCP operator who poisoned a 16-year-old girl and tried to commit suicide by drinking poison after her parents refused to marry her near the tutucorin district racecourse.