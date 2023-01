ஆதாரமில்லை.. கொலை முயற்சி வழக்கில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விடுவிப்பு.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகநேரி முன்னாள் திமுக நகர செயலாளர் சுரேஷ் கொலை முயற்சி வழக்கு 13 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த நிலையில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்னண் இன்று விடுவிக்கப்பட்டார்.

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகநேரி முன்னாள் திமுக நகர செயலாளர் சுரேஷ் மீதான கொலை முயற்சி கடந்த 2011ல் நடந்தது. இந்த வழக்கில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் பெயரும் சேர்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தான் 13 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த வழக்கில் தூத்துக்குடி முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. இதில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்னண் விடுவிக்கப்பட்டார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன். கடந்த 2001 முதல் அந்த தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறார். 2001, 2006ல் அதிமுக சார்பில் எம்எல்ஏவாக இவர் இருந்தார். அதன்பிறகு 2011, 2016, 2021ம் ஆண்டுகளில் திமுக சார்பில் எம்எல்ஏவாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்கனவே அமைச்சராக இருந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் மீனவர், மீன்வளத்துறை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சராக உள்ளார். தென்தமிழகத்தில் திமுகவில் முக்கிய தலைவராக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளார்.

