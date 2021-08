திடீரென தூத்துக்குடி வந்து சென்ற எஸ்பி வேலுமணி.. கோயில் தரிசனமா.. முக்கிய சந்திப்பா.. பின்னணி ?

Tuticorin

oi-Velmurugan P

தூத்துக்குடி : லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனையை தொடர்ந்து திடீரென தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வேலுமணி வந்தார். அவர் எதற்காக வந்தார். கோயிலில் தரிசனம் செய்ய வந்தாரா அல்லது ஏதேனும் பூஜை நடத்த வந்தாரா என்று தெரியவில்லை. ஆனால் கோயில் தரிசனம் மற்றும் பூஜை என்று சில தகவல்கள் உலா வருகின்றன. ஆனால் அது உண்மையா என்பது தெரியவில்லை.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்ள் வீடு உட்பட பல இடங்களில் செவ்வாய்கிழமை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 13 மணி நேரம் நடந்த சோதனையில் எந்த பெரிய ஆவணங்களும் சிக்கவில்லை. பணமும் கைப்பற்றப்படவில்லை.

சோதனையின் போது வேலுமணியிடன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பி தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையை முடித்துக்கொண்டு இரவு தான் எம்எல்ஏ ஹாஸ்டலில் இருந்து வெளியேறினர்.

English summary

SP Velumani suddenly came to Thoothukudi district following the bribery raid. What he came for. It is not known whether he came to the temple to perform darshan or to perform any pooja.