வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு.. ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறங்க.. துப்பாக்கி சூட்டில் காயமடைந்தவர்கள் கலெக்டரிடம் மனு

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டிருப்பதால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும், இதனால் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்தவர்கள் கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடியில் உள்ள மீளவிட்டானில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்கி வந்தது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் இந்த ஆலையால் ஏற்படுவதாகக் கூறி துவக்கம் முதலே எதிர்ப்புகள் இருந்து வந்தன.

இந்த நிலையில், கடந்த கடந்த 2018-ம் ஆண்டு ஆலையைச் சுற்றியுள்ள 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தினர் தொடர் போரட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

The people injured in the shooting have petitioned the collector that their livelihood is affected due to the closure of the Sterlite plant in tuticorin and that the Sterlite plant should be opened.