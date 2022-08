தகைசால் விருது தந்த ஸ்டாலின்.. நேராக முதல்வர் வீட்டுக்கு போன நல்லக்கண்ணு! கையைப் பிடித்து நெகிழ்ச்சி

Tuticorin

oi-Halley Karthik

திருவைக்குண்டம்: சமீபத்தில் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் விடுதலை போராட்ட வீரர்களில் முக்கியமானவருமான நல்லக்கண்ணுவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு 'தகைசால் தமிழர்' விருதை அறிவித்தது.

இதற்கு நன்றி தெரிவித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது முறையாக இந்த விருது நல்லக்கண்ணுவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த ஆண்டு இந்த விருது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் விடுதலை போராட்ட வீரருமான என்.சங்கரய்யாவுக்கு வழங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

(தகைசால் விருதுக்கு நல்லக்கண்ணு முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து நன்றி): Recently, the Tamil Nadu government announced the 'Thagaisal Tamilar' award to Nallakannu, a senior leader of the Communist Party of India and a prominent freedom fighter. Thanking him for this, he met the Chief Minister M.K.Stalin in person. Nallakannu has been given this award for the second time in Tamil Nadu.