21 இடங்களில் வெட்டப்பட்ட போலீஸ்காரரின் மனைவி.. கணவர் தற்கொலை செய்த ஓராண்டு நினைவு நாளில் ஷாக்

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே முன்னாள் தனிப்பிரிவு காவலரின் மனைவி கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தனிப்பிரிவு காவலர் தற்கொலை செய்துகொண்டு இன்று ஓராண்டு நிறைவு பெறும் நிலையில், அவரது மனைவி 21 இடங்களில் வெட்டப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்செந்தூர் தாலுகா காவல்நிலைய தனிப்பிரிவு தலைமைக் காவலராக செல்வமுருகன் பதவி உயர்வு பெற்று கடந்த ஆண்டு ஜுலை 14ஆம் தேதி முதல் பணியாற்றி வந்தார்.இவருக்கு அருணா (42) என்ற மனைவி, கமலேஷ் (18), அகிலேஷ் வர்ஷன் (8) என்ற இரு மகன்கள் உள்ளனர்.

இவர் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 1ம் தேதி காலை உடன்குடி கூலையன்குன்று பகுதியில் பனங்காட்டில் விஷமருந்தி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

The wife of a former policeman was beheaded near Thiruchendur in Thoothukudi district.Today marks one year since the policeman committed suicide.