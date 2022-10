நாதஸ்வர மேளமில்லை..சொந்த பந்தமில்லை..தூத்துக்குடியில் வேப்பமரத்தடியில் நடந்த காதல் கல்யாணம்

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: சாலை ஓரத்தில் வேப்பமரத்தடியில் இருந்த அம்மனை சாட்சியாக வைத்து காதல் ஜோடி ஒன்று திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளது. தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்த இந்த காதல் திருமணத்தில் சாலைகளில் கடந்து சென்றவர்கள் வேடிக்கை பார்த்து சென்றனர்.

திருமணம் என்பது ஆயிரம் காலத்து பயிர் என்று முன்னோர்கள் சொல்வார்கள். சுற்றமும் நட்பும் புடைசூழ.. சொந்த பந்தங்கள் வாழ்த்த கெட்டி மேளம் கொட்ட ஒரு சுபயோக சுப தினத்தில் திருமணங்கள் நடைபெறும்.

அவரவர் வசதியைப் பொறுத்து திருமண மண்டபங்களிலும் கோவில்களிலும் திருமணம் நடைபெறுவது வழக்கம். சிலரோ வீட்டு வாசலில் கூட திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். அது அவரவர்கள் விருப்பம். காதல் திருமணமாகவே இருந்தாலும் நண்பர்கள் புடைசூழ ரிஜிஸ்டர் அலுவலகத்திலோ கோவிலிலோ கல்யாணம் செய்து கொள்வார்கள்.

English summary

A loving couple got married with Amman under a neem tree on the side of the road as a witness. Passers-by on the roads were amused by this love marriage that took place in Thoothukudi.