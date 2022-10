திருச்செந்தூர் கோயில் ஊழல் போல எங்குமே இல்லை.. கடவுள் அனைவருக்கும் சமமானவர்..ஹைகோர்ட் நீதிபதி

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: திருச்செந்தூர் கோயிலில் பணம் கொடுத்தால் உடனடியாக சுவாமி தரிசனம் செய்ய முடியும். இந்த கோயிலில் நடைபெறுவதுபோல் வேறு எந்த கோயிலிலும் ஊழல் இல்லை என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளைநீதிபதி வேதனையுடன் கூறியுள்ளார். கோயில் பணக்காரர்களுக்கானது இல்லை. கடவுள் அனைவருக்கும் சமமானவர். இதனால் கோயில்களில் கடைபிடிக்கப்படும் தேவையற்ற நடைமுறைகளை ஒழிக்க வேண்டும்.

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் வீடாக பக்தர்களால் போற்றப்படுவது திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில். இந்த ஆலயத்திற்கு தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர். சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்ற தலம் என்பதால் எதிரிகள் தொல்லை நீங்க ஏராளமானோர் வழிபட்டு செல்கின்றனர்.

ஏழைகள் இலவச தரிசனத்திற்காக வரிசையில் காத்திருக்கும் போது கோவிலில் உள்ள குருக்கள் மூலம் எளிதில் சாமி தரிசனம் செய்ய முடியும். விஷேச நாட்களில் ஒருவருக்கு 500 ரூபாய் வரை செலவாகும். இது வரிசையில் நிற்கும் பக்தர்களை சிரமத்திற்கு ஆளாக்கி வருகிறது. இதனை கண்டிக்கும் வகையில் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதி கருத்து கூறியுள்ளார். திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி விழா தொடங்கியுள்ள நிலையில் மிக முக்கியமான மனு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

If you pay money at Tiruchendur temple, you can have darshan of Swami immediately. Madurai Branch Judge of the High Court has painfully said that there is no corruption in any other temple as it is happening in this temple. The temple is not for the rich. God is equal to all. Thus unnecessary practices followed in temples should be abolished.