நள்ளிரவில் 5 பேர்.. கதறிய பெண் மருத்துவர்! வேலூரை உலுக்கிய அதிர்ச்சி சம்பவம்! பாய்ந்தது குண்டாஸ்

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : நள்ளிரவில் ஆண் நண்பருடன் ஆட்டோவில் பயணித்த பெண் மருத்துவரை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததோடு, அப்பெண் வைத்திருந்த செல்போன், பணம் மற்றும் நகையை பறித்து சென்ற கும்பலை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் அடைத்து போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

சத்துவாச்சாரியில் உள்ள வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே கடந்த மார்ச் மாதம் 16ஆம் தேதி இரவு 2 இளைஞர்கள் போதையில் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கி கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது அந்த வழியாக ரோந்து வந்த சத்துவாச்சாரி காவல் துறையினர் 2 பேரையும் பிடித்து விசாரணை செய்த போது அவர்கள் இதற்கு முன் வழிப்பறி செய்த பணத்தை பங்கிடுவதில் தகராறு ஏற்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டது தெரியவந்தது .

The gang abducted a female doctor who was traveling in an auto with her boyfriend at midnight and gang-raped her, and snatched her cellphone, money and jewelry. in this case Police have taken action by arresting the culprits under the goondas Act.