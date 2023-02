குறை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பது எனது நோக்கமல்ல! அதிகாரிகளின் பதற்றத்தை தணித்த ஸ்டாலின்!

ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளின் பதற்றத்தை தணித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: ஏதோ குறை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தாம் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தவில்லை என அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார்.

நிர்வாகம் நல்ல வகையில் மேம்பட வேண்டும்; தொய்வுகளை நீக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே தமது நோக்கம் என முதல்வர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

முதலில் முதல்வர் என்னவெல்லாம் கேட்பாரோ, குறைகளை சுட்டிக்காட்டி கடிந்துகொள்வாரோ என பதற்றத்துடன் அமர்ந்திருந்த அதிகாரிகள் பின்னர் ஒரு வழியாக பதற்றத்தை தணித்துக் கொண்டனர்.

வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை வருமாறு;

பணம் வீணாகக் கூடாது..பட்ஜெட்டுக்கு முன் விரைவாக முடிங்க..அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு

English summary

Chief Minister Stalin has told the officials that he did not conduct the inspection meeting to find any fault.