பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டத்தால் பல கோடி நஷ்டம்! நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகனின் அதிரடி

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : பேருந்து பயண திட்டத்தால் தமிழக அரசுக்கு நாள் ஒன்றிற்கு பல கோடி நஷ்டம் ஏற்படுகிறது, இருந்தாலும் தமிழக அரசு தொடர்ந்து செயல்படுத்துகிறது என தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

வேலூர்மாவட்டம்,காட்பாடி மெட்டுக்குளம் கிராமத்தில் மாற்றுக்கட்சியினர் திமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி ஒன்றிய செயலாளர் தணிகாசலம் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனைக்கட்டு நந்தகுமார் தமிழக நீர் வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் மற்றும் திரளான நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர் மாற்று கட்சியில் இருந்து திமுகவில் இணைந்தவர்களை சால்வை அணிவித்து வரவேற்றார்.

ராணி எலிசபெத் கொடுத்த மது விருந்தை மறுத்தவன் நான்.. அமைச்சர் துரைமுருகன் கலகல பேச்சு

English summary

Tamil Nadu Water Resources Minister Duraimurugan has said that the Tamil Nadu government continues to implement the bus travel scheme despite the loss of several crores per day to the state.