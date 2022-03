நைட்ஷோ சென்ற பெண் டாக்டர்.. கொடூரமாக சீரழித்த 3 "மைனர்" சிறுவர்கள்.. பாலாற்றங்கரையில் பயங்கரம்

Vellore

oi-Hemavandhana

வேலூர்: எதற்காகவோ விசாரிக்கவோ போய், வேறு விஷயம் வெடித்து வெளியே வந்தது வேலூர் போலீசுக்கே சற்று அதிர்ச்சிதான்..!

வேலூர் கலெக்டர் ஆபீஸ் எதிரே ஆஞ்சநேயர் கோயில் அருகில் நேற்று முன்தினம் இரவு 2 இளைஞர்கள் போதையில் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

ஒருவருக்கொருவர் அவர்கள் தடியால் தாக்கி கொண்டுமிருந்தனர்.. அப்போது அந்த வழியாக ரோந்து வந்த சத்துவாச்சாரி போலீசார், 2 பேரையும் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்...

