Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் அமைச்சர் துரைமுருகன் பங்கேற்ற விழாவில் மின் தடை ஏற்பட்ட நிலையில் மேலும் 2 மின் வாரிய உதவி பொறியாளர்கள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அமைச்சர் நிகழ்ச்சி நடக்கும் தகவல் முன்கூட்டியே அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டும் கவனக்குறைவாக இருந்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்ததால் இந்த டிரான்ஸ்பர் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் துரைமுருகனை பொறுத்தவரை அமைச்சரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருப்பவர் என்பதும் ஆளுங்கட்சியான திமுகவில் பொதுச்செயலாளராக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நான் ஒரு அமைச்சர்.. என் தொகுதியிலேயே ரோடு சரியில்ல.. துரைமுருகன் புகார்.. ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சாரே!

English summary

2 more Assistant Engineers of the Electricity Board have been transferred due to power outage at a function attended by Minister Duraimurugan at Katpadi in Vellore District.