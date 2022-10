நீங்கள் அடிக்கல் நாட்டிய திட்டத்திலேயே ஊழல்? கொந்தளித்த சீமான்.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கடிதம்

Vellore

oi-Halley Karthik

வேலூர்: "வேலூர் மாவட்டம் மேல்மொனவூரில் ஈழச்சொந்தங்களுக்கான குடியிருப்புகள் தரமற்றதாகக் கட்டப்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்தி, உறுதிமிக்கத் தரமான வீடுகளாக தமிழ்நாடு அரசு கட்டித்தர வேண்டும்" என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

'முதலமைச்சர் இலவசத் தொகுப்பு வீடுகள்' திட்டத்தின் கீழ் மேல்மொனவூரில் உள்ள ஈழத்தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் வசிப்பவர்கள் வீடு கட்டித்தரப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த நவம்பரில் அறிவித்திருந்தார்.

இந்த திட்டத்தில் ரூ.11 கோடி செலவில் சுமார் 220 வீடுகள் கட்டப்படும். ஆனால் இவை தரமற்றவையாக இருக்கின்றன என நாம் தமிழர் கட்சி குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

குப்பை கொட்டினால் ரூ.500.. வீடியோ எடுத்து அனுப்பினால் ரூ.200.. வேலூர் மாநகராட்சி அதிரடி அறிவிப்பு!

English summary

"Tamil Nadu government should stop the construction of low-quality housing for non-Eligibles in Melmonavur of Vellore district and build solid quality houses," Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman emphasized. Chief Minister M.K.Stalin had announced last November that under the 'cheif Minister's Free Packaged Houses' scheme, houses will be built for the residents of the Eelam rehabilitation camp in Melmonavur. About 220 houses will be constructed in this project at a cost of Rs.11 crore. But Naam Tamilar Party has alleged that these are substandard.