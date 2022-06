Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : உங்க கடமை உணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லையா ஆஃபீசர் நடிகர் விவேக் கேட்பது போல், இந்த காட்சியைக் பார்க்கும் அனைவரும் கேட்கும் வகையில், இப்படியும் கூட ரோடு போட முடியுமா? வேலூர் மக்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளனர் வேலூர் சாலை அமைக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள்.

அடப்பாவிகளா.. இங்க இருந்த டயர காணோம்? வேலூரில் பைக்கை கூட நகர்த்தாமல் புதிய சாலை அமைப்பு! பரபரப்பு

வேலூர் மாநகராட்சி சீர்மிகு நகராக (ஸ்மார்ட் சிட்டி) தேர்வு செய்யப்பட்ட பல்வேறு பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் வேலூர் மெயின் பஜார் காளிகாம்பாள் கோவில் தெருவில் போடப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் சாலை வேலூர் மக்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

3 பாயிண்ட் தான் செல்லும்.. “எடப்பாடிக்கு சாதகமான முடிவு?” - உற்சாகத்தில் ஈபிஎஸ் டீம்.. அப்போ ஓபிஎஸ்?

காளிகாம்பாள் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் சிவா. இவரது இருசக்கர வாகனத்தை நேற்று இரவு வழக்கம் போல் தங்களது கடைமுன்பு நிறுத்திவிட்டு சென்றுள்ளார்.

English summary

Can the road be paved even like this? Vellore road construction contractors have taken the people of Vellore by surprise.