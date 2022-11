விழுப்புரம் "போதை".. அப்போ அதெல்லாம் வெறும் பெயருக்குதானா? அன்புமணி ராமதாஸ் 'கறார்' கேள்வி

Villupuram

oi-Halley Karthik

விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் தலைமை ஆசிரியரை போதையில் இருந்த அரசு பள்ளி மாணவர் ஒருவர் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியிலும், அரியலூரிலும் தடையில்லாமல் கிடைக்கும் கஞ்சாதான் இந்த சம்பவத்திற்கு காரணம் என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

The incident of an intoxicated government school student indiscriminately attacking the headmaster in Villupuram had caused great shock. In this case, the leader of the Proletariat People's Party Anbumani Ramadoss has condemned the incident. Anbumani Ramadoss also criticized the unhindered availability of ganja in Puducherry and Ariyalur as the cause of this incident.