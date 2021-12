என்னமோ நடக்குது... மர்மமா இருக்குது.. வெங்கடாசலம் தற்கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்கனும்: சி.வி.சண்முகம்

Villupuram

விழுப்புரம்: மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய முன்னாள் தலைவர் வெங்கடாசலம் தற்கொலை குறித்த வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி உண்மையை வெளிக்கொண்டுவர வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் கூறியுள்ளார்..

சென்னை வேளச்சேரி புதிய தலைமைச் செயலக காலணியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடாசலம், வனத்துறை அதிகாரியான இவர் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்ற பிறகு அதிமுக ஆட்சியில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். பதவியில் இருந்தபோது பல்வேறு முறைகேடுகளில் வெங்கடாசலம் ஈடுபட்டதாகவும் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்துகளை வாங்கியதாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

இது தொடர்பாக வெங்கடாசலத்திற்கு சொந்தமான வீடுகளில் நடைபெற்ற சோதனையில் 10 லட்சம் ரூபாய் பணம், 11 கிலோ தங்கம், 15 கிலோ சந்தனக் கட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டன. இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் சோதனை மற்றும் விசாரணைக்கு பிறகு வெங்கடாச்சலம் வேளச்சேரியில் உள்ள வீட்டில் திடீரென தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்..

English summary

Former Minister CV Shanmugam has said that the CBI should investigate the suicide case of former chairman of the Pollution Control Board Venkatachalam and bring out the truth.