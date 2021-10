Villupuram

oi-Velmurugan P

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் ஒன்றிய தலைவர் தேர்தலில் திமுகவில் குழப்பம் விளைவிக்க நினைப்பவர்கள் மீது உடனடியாக கட்சி நடவடிக்கை பாயும் என அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கும் மரக்காணம்.. திமுகவில் டென்சன்.. அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட செங்கல்பட்டு, விழுப்பரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், நெல்லை, தென்காசி, ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடந்து முடிந்தது. இதில் பெரும்பாலான இடங்களில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர் வெற்றி பெற்றனர்.

இந்நிலையில் விழுப்புரம் உள்பட இந்த 9 மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட மாவட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர், து தலைவர் பதவிக்கு இன்று மறைமுக தேர்தல் நடந்தது. இந்த மறைமுக தேர்தலில் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர், கிராம ஊராட்சி தலைவர், கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் அவர்களை மறைமுகமாக தேர்வு செய்துள்ளார்கள். ஒவ்வொரு மாவட்டமாக முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பல இடங்களை திமுகவே கைப்பற்றி உள்ளது. சில இடங்களில் அதிமுகவினரும் திமுக கவுன்சிலர்களை ஆதரித்து ஓட்டுபோட்டுள்ளனர்.

English summary

Minister chenji masthan has warned that the party will take immediate action against those who want to disrupt the DMK in the Villupuram district Marakkanam union leader election.