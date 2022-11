இந்தி திணிப்பால் தமிழ் அழியும்.. வேலைவாய்ப்பு குறையும்.. நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பொன்முடி ஆவேசம்!

Villupuram

விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டில் இந்தியை கொண்டு வந்தால், தமிழ் மொழி அழிந்துவிடும் என்றும், நமக்கு நாமே அடிமையாகும் நிலை வரும் என்று அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்தார்.

அண்மைக் காலமாக திமுக - பாஜக இடையே மோதல் போக்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தி திணிப்பு விவகாரம், கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விவகாரம், ஆளுநர் விவகாரம் என இரு கட்சியினர் இடையிலான காரசார விவாதம் தமிழக அரசியல் களத்தில் சூடுபிடித்துள்ளது.

திமுகவின் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளுக்கு பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், பாஜகவுக்கு எதிராக திமுக சார்பில் இந்தி திணிப்பு விவகாரத்தை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் கட்சியினர் செயல்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Minister Ponmudi said that if Hindi is brought to Tamil Nadu, the Tamil language will be destroyed and we will become slaves to ourselves.