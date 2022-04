முதல்வர் இன்று விழுப்புரத்தில் சுற்றுப்பயணம்! சமத்துவபுரம் திறப்பு! பல திட்டங்களை துவக்கி வைக்கிறார்

Villupuram

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். கொழுவாரி ஊராட்சியில் பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரத்தை துவங்கி வைக்கும் ஸ்டாலின் அதன்பிறகு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி பெலாக்குப்பம் சிப்காட்டில் காலணி தொழிற்சாலைக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல்வர் ஸ்டாலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று நலத்திட்டங்களை துவக்கி வைத்து , பயனாளிகளுக்கு திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறார்.

அதன்படி இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். விழுப்புரம் அருகே கொழுவாரி ஊராட்சியில் 100 வீடுகளுடன் பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரத்தை இன்று காலை 9 மணிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் துவக்கி வைக்கிறார். அதன்பிறகு பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரம் வளாகத்தில் நூலகம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி மையத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.

காலை 9.30 மணியளவில் ஒழுந்தியாம்பட்டு பகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார். நிறைவு பெற்ற பல்வேறு திட்ட பணிகளை துவக்கி வைக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குகிறார்.

இதையடுத்து காலை 10.30 மணியில் திண்டிவனம் அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் ஓய்வெடுக்கிறார். காலை 11 மணிக்கு திண்டிவனம் பெலாக்குப்பத்தில் உள்ள சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று காலணி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார். முதல்வர் ஸ்டாலினின் வருகையையொட்டி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

English summary

Today, CM Stalin Visit Villupuram district and started the Periyar Memorial samathuvapuraam in Kozhuvari Panchayath and later laid the foundation stone for a shoe factory in Belakuppam Chipkot by providing welfare assistance.