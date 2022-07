அதைச் செய்ய முதுகெலும்பு இருக்கா? ‘கபர்தார்’ - திமுக எம்பி கருத்தால் கொந்தளித்த எச்.ராஜா!

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : மசூதிகளையும், தேவாலயங்களையும் அரசு கையில் எடுத்து மத அறநிலையத்துறையைக் கொண்டு வர வேண்டும். அதற்கு முதுகெலும்பு இருக்கிறதா? என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அரசு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பூமி பூஜை நடத்தப்பட்டதற்கு தருமபுரி தி.மு.க எம்.பி செந்தில்குமார் எதிர்ப்புத் தெரிவித்ததற்கு பாஜகவினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அரசு விழாக்களில் இந்து சம்பிரதாய நிகழ்வுகள் நடத்த வேண்டும் என்றால், அனைத்து மதத்தைச் சார்ந்தவர்களையும் அழைத்து நடத்துங்கள். ஒரு மதத்தை மட்டும் வைத்து நடத்தக் கூடாது என்று செந்தில்குமார் எம்.பி அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார்.

English summary

“The government that owns hindu temples is a government for Hindus. If government is for all, then should take over the mosques and churches.” BJP leader H.Raja attacks DMK MP Senthilkumar.