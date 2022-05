குஜராத் மாடல்! தமிழகத்திலும் பசுவதை தடை சட்டம் வேண்டும்! நெருப்பை பற்ற வைத்த மன்னார்குடி ஜீயர்!

Virudhunagar

விருதுநகர் : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒரு முதல்வராக இருக்க வேண்டுமே தவிர கட்சித் தொண்டராக இருந்து செயல்பட கூடாது எனவும், குஜராத்தை போன்று தமிழகத்திலும் பசுவதை தடை சட்டம் கொண்டு வரவேண்டும் என ஆண்டாள் கோயிலில் மன்னார்குடி செண்பகராம செண்டலங்கார ஜீயர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வானது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்றது. திராவிடர் கழகத்தினரின் எதிர்ப்பால் ஆதினத்தை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமைவாய்ந்த சைவ மடமான தருமபுரம் ஆதினத்தின் பட்டினப் பிரவேச நிகழ்வு அப்பகுதியில் பதற்ற நிலையை உருவாக்கியது

Mannargudi Shenbakarama Senthalangara Jeeyar at the Andal Temple has demanded that Tamil Nadu Chief Minister Stalin should not be a party volunteer except as a chief minister and should bring in a law banning cow slaughter in Tamil Nadu as well as in Gujarat.