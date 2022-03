விருதுநகர் பிரம்மாண்டம்.. 80 ஏக்கரில் சுற்றுச்சூழல் பூங்கா.. முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : விருதுநகரில் நாட்டிலேயே முதன் முறையாக சுமார் 80 ஏக்கர் பரப்பளவில் சுண்ணாம்புக் கல் சுரங்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் பூங்காவை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

ராம்கோ நிறுவனம் சிமெண்ட் தயாரிக்க தேவையான மூலப்பொருள்களில் ஒன்றான சுண்ணாம்புக்கல்லை பந்தல்குடி அருகே 80 ஏக்கர் பரப்பளவில் எடுக்கத்தொடங்கி தற்போது 60 மீட்டர் ஆழம் வரை எடுத்துள்ளது.

3 நாட்கள் ஆலோசனைக்கு பின்னர்.. சேலத்திலிருந்து சென்னை பயணிக்கும் இபிஎஸ்.. இன்று முக்கிய முடிவு?

இந்நிலையில் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழலை கருத்தில் கொண்டு அச்சுரங்கத்தை அப்படியே கைவிடாமல் புதிய முயற்சியாக ரூ.5.2 கோடி மதிப்பீட்டில் மறுசீரமைப்பு செய்துள்ளனர்.

English summary

In Virudhunagar, for the first time in the country, Tamil Nadu Chief Minister Stalin inaugurated an ecological park set up in a limestone quarry covering an area of about 800 acres.