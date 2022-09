தீவிரமாக பரவும் போலியோ.. நியூயார்க்கில் அவசர நிலை அறிவிப்பு.. பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க எச்சரிக்கை

Washington

Mani Singh S

வாஷிங்டன்: நியூயார்க் மாகாணத்தில் கழிவுநீர் மாதிரிகளில் போலியோ வைரஸ் பரவல் கண்டறியப்பட்டதையடுத்து தடுப்பு மருந்து செலுத்தும் விகிதத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் நியூயார்க்கில் அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்களும் எச்சரிக்கையாக இருக்க கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

போலியோ அல்லது இளம்பிள்ளை வாதம் எனப்படும் நோயானது கழிவு நீர், அசுத்தமான நீர் வழியாக பரவுகிறது.

மனிதர்களுக்கு இந்நோய் சுகாதார முறையில் இல்லாத தண்னீரை அருந்தும் போது பரவுகிறது. கழிவு நீர், மலம் வழியாகவும் இந்நோய் பரவும்.

English summary

A state of emergency has been declared in New York State to encourage vaccination rates after the spread of polio virus was detected in sewage samples in New York State.