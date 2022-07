கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஜோபைடன்.. உடல்வலி, தொண்டை வலியால் அவதி.. டாக்டர் வெளியிட்ட ரிப்போர்ட்

Washington

வாஷிங்கடன்: அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு உடல் வலி, தொண்டை வலியால் அவதிப்படுவதாக டாக்டர் கூறியுள்ளார்.

சீனாவில் 2019ல் பரவ துவங்கிய கொரோனா வைரஸ் இன்னும் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது. தற்போது அமெரிக்கா, ஐரோப்பா நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க துவங்கி உள்ளது.

இதனை கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டு அரசுகள் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன. கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த மக்கள் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு கொரோனா உறுதி! வெள்ளை மாளிகையில் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார்

English summary

The doctor said that US President Joe Biden is suffering from body ache and sore throat as he is suffering from corona virus.