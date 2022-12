மனித சடலத்திற்குள் உயிருடன் பாம்பு.. போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்த போது அதிர்ச்சி.. அலறி ஓடிய பெண் ஊழியர்!

Washington

oi-Jaya Chitra

வாஷிங்டன்: பிரேத பரிசோதனையின் போது இறந்த மனித உடலில் இருந்து, உயிருடன் பாம்பு ஒன்று வெளியில் வந்ததைப் பார்த்ததாக அமெரிக்க பிரேத பரிசோதனை ஊழியர் கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாள்கணக்கில் இறந்த உடல்கள் கவனிக்கப்படாமல் இருந்தால், அது அழுகிப் போய் புழுக்கள் உருவாகும் என்பதை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால் இறந்த உடலுக்குள் உயிருடன் பாம்பு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால்.. கேட்கவே கொஞ்சம் திகிலாகத்தான் இருக்கிறது.

அமெரிக்காவில்தான் இப்படி ஒரு வினோத சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

In a bizarre incident, an autopsy technician in the US state of Maryland, shared how she once found a live snake inside a dead body.