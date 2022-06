உலகில் 100ல் 90 பேர் எதிர்ப்பு! செல்வாக்கற்ற தலைவராக விளாடிமிர் புதின்! பரபர சர்வே முடிவு

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: Pew எனும் ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் 18 நாடுகளில் நடந்த சர்வேயில் உலகில் செல்வாக்கற்ற தலைவராக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் தேர்வாகி உள்ளார். உக்ரைன் போர் விவகாரத்தால் 100ல் 90 பேர் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவின் அதிபராக இருப்பவர் விளாடிமிர் புதின். இந்நிலையில் ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ரஷ்ய அதிபர் விலாடிமிர் புதின் பிப்ரவரி 24ல் உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்தார்.

உக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கியை சிறை பிடித்து தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதே விளாடிமிர் புதினின் நோக்கமாக உள்ளது.

பிரிக்ஸ்! உக்ரைன் போருக்கு இடையே சந்திக்கும் தலைகள்! இந்தியா, ரஷ்யா, சீனாவை கண்காணிக்கும் அமெரிக்கா

English summary

According to a survey conducted by Pew Research Center Across 18 nations, a median of 90% say they do not have confidence in Russian President Vladimir Putin to do the right thing in world affairs, and nearly eight-in-ten express no confidence at all in Putin.