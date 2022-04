துப்பாக்கியிலிருந்து சீறிய தோட்டாக்கள்! அலறியடித்து ஓடிய மக்கள்! அமெரிக்காவில் மர்மநபர் வெறிச் செயல்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : அமெரிக்காவின் நியூயார்க் அருகே ப்ரூக்ளின் மெட்ரோ ரயில் சுரங்கப் பாதையில் மர்மநபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 16 பேர் காயமடைந்ததாக அதிர்ச்சி தரும் தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில், மர்ம நபரை தேடும் பணியை போலீசார் முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.

அமெரிக்காவின் முக்கிய நகரங்களில் நியூயார்க் அருகே உள்ள புரூக்ளின் நகரமும் உண்டு. எப்போதும் மிகவும் பரபரப்பாக காணப்படும் இந்த நகரத்தில் தான் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் சுரங்கப் பாதையில் ரயிலுக்காக நூற்றுக்கணக்கான பயணிகள் காத்திருந்தனர். காலை நேரம் என்பதால் வழக்கத்தைவிட பயணிகள் கூட்டம் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது.

