WHO உதவியுடன்..கொரோனா தோற்றம் பற்றிய உண்மையை மறைத்த சீனா..பரபரப்பை கிளப்பிய புதிய ரிப்போர்ட்

வாஷிங்டன்: வூஹான் நகரிலுள்ள வைரலாஜி மையத்தில் இருந்தே கொரோனா வைரஸ் வெளியேறியதாகவும் அதை மறைக்கச் சீனா முன்றயாதகவும் அதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பும் உதவியதாக அமெரிக்காவின் குடியரசு கட்சியினர் தங்கள் ஆய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

உலகின் வளர்ந்த நாடுகள் முதல் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைத்தும் கொரோனா தொற்றால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை எந்த ஒரு நாட்டினாலும் வைரஸ் பாதிப்பை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

பிரிட்டன், இஸ்ரேல், தென் கொரியா போன்ற வெகு சில நாடுகள் மட்டும் ஊரடங்கு மற்றும் கொரோனா வேக்சின் என்ற திட்டத்தின் மூலம் வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளன.

வலுக்கும் சந்தேகம்..வூஹான் மையத்திலிருந்து கொரோனா?தரவுகளை தரமறுக்கும் சீனா.. WHOஎடுத்த அதிரடி முடிவு

மனிதக் குல வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த காலத்தில் கொரோனாவுக்கு எதிரான வேக்சின்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இருந்தாலும்கூட கொரோனா வைரஸ் எப்படித் தோன்றியது என்பது இதுவரை மர்மமாகவே உள்ளது. கொரோனா விலங்கில் இருந்து தோன்றியதா அல்லது வூஹான் ஆய்வு மையத்தில் இருந்து லீக் ஆனதா என்ற கேள்விக்கு யாரிடமும் உறுதியான பதில் இல்லை. இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் குடியரசு கட்சியினர் The Origins of Covid-19: An Investigation of the Wuhan Institute of Virology' என்ற தலைப்பில் கொரோனாவின் தோற்றம் குறித்த ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

US Republicans claim that the novel coronavirus was indeed leaked from a Wuhan laboratory. The US pushes for proper investigation into the origins of Corona.