ஏமாற்றம்.. ஆனால்.. இந்தியாவின் செயல் ஆச்சரியப்பட வைக்கல! உக்ரைன் போர் பற்றி அமெரிக்கா பரபரப்பு!

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைபாடு என்பது தங்களுக்கு ஏமாற்றம் தந்தாலும், அது பெரியளவில் ஆச்சரியம் தரவில்லை என அமெரிக்க அரசின் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் இந்தோ - பசிபிக் இயக்குநர் மிரா ராப் ஹூப்பர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து வாஷிங்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் அன்வான்ஸ்ட் இண்டர்நேஷனல் ஸ்டடீஸ் கல்வி நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த கலந்தாய்வில் பங்கேற்று பேசிய அவர், ரஷ்யாவுடன் நெருக்கமான உறவை தொடர இந்தியாவுக்கு மாற்று வழிகள் தேவைப்பட்டதாக கூறி உள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் தொடர்பாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கொண்டு வந்த தீர்மானத்துக்கான வாக்கெடுப்பின்போது இந்தியா தீர்மானத்தை ஆதரிக்காமல் நடுநிலை வகித்தது எங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை. அதேநேரம் அது எங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அளிக்கவில்லை." என்றார்.

Mira Rob Hooper, Indo - Pacific director of the U.S. National Security Council, said she was disappointed with India's stance on the Ukraine-Russia war, but was not too surprised.