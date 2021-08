இது மிகவும் முட்டாள்தனம்; அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே மிக மோசம்.. அதிபர் ஜோ பைடனை தாக்கிய டொனால்ட் டிரம்ப்

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க வரலாற்றில் போரிலிருந்து விலகுவது ஒருபோதும் இவ்வளவு மோசமாக கையாளப்படவில்லை என்று அதிபர் ஜோ பைடன் நிர்வாகத்தை முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்து வந்த உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்தது. ஆப்கான் அரசை, ராணுவத்தை முறியடித்து அதிரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை தலிபான்கள் கைப்பற்றி உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் தற்போது 2001ம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து 20 ஆண்டுகளாக நிலை நிறுத்தப்பட்டு இருந்த அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் இன்று முழுமையாக ஆப்கானில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர்.

English summary

Former President Donald Trump has sharply criticized the administration of President Joe Biden for saying that withdrawing from war has never been handled so badly in American history