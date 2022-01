என்ன சொல்றீங்க..பூமியின் உட்புறம் வேகமாக குளிர்கிறதா? இன்ப அதிர்ச்சி தந்த புதிய ஆய்வு- ஏன் முக்கியம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: புவி வெப்ப மயமாதல் என்பது உலகின் முக்கிய பிரச்சினையாக மாறி வரும் சூழலில், இது குறித்து புதிய ஆய்வு முடிவுகள் அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

புவி வெப்ப மயமாதல் தான் உலக நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது. பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை நாம் அனைவரும் எதிர்கொண்டு வருகிறோம்.

இதனால் பருவம் தவறிப் பெய்யும் மழை, திடீரென அதிகரிக்கும் வெப்பம் ஆகியவற்றால் மனிதர்கள் மட்டுமின்றி விலங்குகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பல விதமான சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருகிறோம்.

உங்களால் எங்களுக்கு வேலை கிடக்கலை.. ஆத்திரத்தில் வடமாநில இளைஞரை கத்தியால் வெட்டிய 4 பேர் கைது

English summary

Earth’s interior seems to be cooling down faster than expected. It may follow the footsteps of rocky planets Mercury and Mars.