ட்விட்டரில் இனி இஷ்டத்துக்கு விளையாடலாம்! எலான் மஸ்க் சொன்ன ஹேப்பி நியூஸ்! ஆனாலும் ஒரு ஆப்பு இருக்கே

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : ட்விட்டரில் பதிவிடும் போது எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது குறித்து எந்த விதமான கருத்தையும் தெரிவிக்காமல் வந்த எலான் மஸ்க் தற்போது ட்விட்டர் பயனாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அதே நேரத்தில் ஒரு ஷாக் தகவலும் காத்திருக்கிறது.

புலி வருது புலி வருது கதையாக நீண்ட காலமாக ட்விட்டர் பயனாளர்களையும் உலக அளவிலான அரசியல், பொருளாதார பார்வையாளர்களையும் பதட்டத்தில் வைத்திருந்த ட்விட்டர் டீல் முடிந்திருக்கிறது.

ட்விட்டர் நிறுவனம் மக்களின் கருத்துக்கு மதிப்பளிப்பது இல்லை எனவும் அதனை வாங்கப் போவதாகவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா நிறுவனங்களின் தலைவரும் உலக அளவில் மிக பெரும் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் கூறி இருந்தார்.

English summary

Elon Musk, who did not comment on increasing the number of characters while posting on Twitter, has now made a happy announcement for Twitter users. At the same time a shock message is also waiting.