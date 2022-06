போலிகணக்கு பஞ்சாயத்து! வேற மாதிரி ஆயிரும் பாத்துக்கங்க! ட்விட்டருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த எலான் மஸ்க்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : போலிக் கணக்குகளின் விவரங்களை முழுமையாக தராவிட்டால் ட்விட்டரை வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை கைவிட்டு விடுவேன் என்று ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனரும் அமெரிக்க தொழிலதிபருமான எலான் மஸ்க் மீண்டும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சுமார் 44 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் ட்விட்டரை கைப்பற்றும் முடிவில் உள்ள எலான் மஸ்க் அதில் பல அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

குறிப்பாக ட்விட்டர் ப்ளு, ஊழியர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள், கருத்துரிமை, எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல சீர்திருத்தங்கள் இருக்கும் என பயனர்கள் எதிர்பார்த்தனர்.

சிறைச்சாலை சித்ரவதை! மனதில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய 'ஜெய்பீம்’! முதல்வர் ஸ்டாலின் புகழாரம்!

English summary

Elon Musk, the founder of SpaceX and a US businessman, has once again warned that he will drop the deal to buy Twitter if he does not provide full details of the fake accounts.