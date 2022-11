என்னை ஆள விடுங்கப்பா.. எந்த கம்பெனிக்கும் சி.இ.ஓவாக இருக்க விரும்பல.. எலான் மஸ்குக்கு என்னாச்சு

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ட்விட்டர் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவரான எலான் மஸ்க், தான் எந்த நிறுவனத்திற்கும் சிஇஓவாக இருக்க விரும்பவில்லை என்று நீதிமன்ற விசாரணையின் போது கூறியிருப்பது பல்வேறு தரப்பிலும் கவனம் பெற்றுள்ளது.

உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரர் எலான் மஸ்க். சமீபத்தில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதில் இருந்தே இவரைப்பற்றிய செய்திகள் இல்லாத நாளே இல்லை என்ற அளவுக்கு மிகவும் பரபரப்பு அடைந்து வருகிறார்.

அதற்கு காரணம் ட்விட்டரை வாங்க கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் பிறகு பின்வாங்கிவிட்டு பின்னர் நீதிமன்றம் வரை வழக்கு சென்ற பிறகு 44 பில்லியன் டாலருக்கு வாங்கியது தான்.

English summary

Elon Musk, the head of companies including Tesla, SpaceX, and Twitter, has said during a court hearing that he does not want to be the CEO of any company.